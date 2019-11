Le nageur Xavier Desharnais honoré par la Ville de Sherbrooke

Sherbrooke a rendu hommage au nageur Xavier Desharnais qui a pris sa retraite il y a un an.

Une cérémonie s'est déroulée jeudi dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville, en présence de ses parents et de ses amis.

Je reçois cet honneur avec beaucoup d’humilité, c’est quelque chose qui me touche beaucoup , affirme Xavier Desharnais qui en a profité pour saluer tous ceux et celles qui l’ont accompagné et appuyé pendant ses dix ans de compétition.

Desharnais a remporté à deux reprises la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean, un parcours en eau libre de 32 kilomètres.

Le nageur s'estime chanceux d’avoir pu compétitionner à l’international, mais aussi au Québec devant ses amis et sa famille, où il a connu ses meilleures performances, à son avis.

Un modèle pour Sherbrooke

Le maire Steve Lussier a souligné que le nageur a fait rayonner la municipalité à l’international. Il est, selon lui, une inspiration pour les Sherbrookois.

Xavier, au-delà de ses résultats sportifs, est un athlète tellement humain, accessible, plein d’humilité, alors pour la Ville de Sherbrooke, ça allait de soi de l’honorer aujourd’hui. Vincent Boutin, conseiller municipal de la Ville de Sherbrooke

Selon lui, l’athlète constitue un modèle à suivre pour faire la promotion des saines habitudes de vie auprès des jeunes.

Promouvoir la nage en eau libre

Même s'il a pris sa retraite de la compétition en 2018, Xavier Desharnais souhaite continuer de faire rayonner son sport, la nage en eau libre.

J’aimerais beaucoup ramener la nage en région, au lac Memphrémagog, les petits lacs dans la région. Xavier Desharnais, nageur

Il agit à titre de coordonnateur du volet nage en eau libre pour la Fédération de natation au Québec. En plus de la maîtrise en kinésiologie qu’il a en poche, le nageur souhaite maintenant étudier en médecine.

Malgré ses nouveaux projets, il entend continuer de nager. La traversée de la Manche m’appelle beaucoup, entre la France et l’Angleterre , ajoute M. Desharnais.

Un projet qu’il souhaite réaliser simplement pour célébrer son plaisir de nager et en étant, cette fois, uniquement en compétition avec lui-même.