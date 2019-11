Le CISSS-AT réclame une hausse significative de son financement par l’État

Ce n’est pas la première fois que le conseil d’administration fait une telle demande ni la première fois que les déficits de l’organisation font les manchettes. En date du 14 novembre 2019, le CISSS-AT prévoit terminer son année financière avec un déficit de plus de 32 millions de dollars.

Les membres du conseil d’administration avaient déjà réclamé une hausse en février, ainsi qu’en mai. Ils feront de nouveau parvenir une lettre à la ministre de la Santé, Danielle McCann.

On est dans une région comme tant d’autres au Québec et on a des particularités régionales qui coûtent plus cher. Claude Morin, président du CA du CISSS-AT

Des déficits attribuables, selon l’organisation, aux particularités régionales, à la hausse des frais reliés aux médicaments et à l’accroissement de l’utilisation de main-d’œuvre indépendante dans un contexte de rareté de main-d’œuvre.

Impossible d’en faire plus

Le président du CA, Claude Morin, martèle qu’il est impossible de diminuer davantage les dépenses. Les efforts par le CISSS-AT pour diminuer les coûts ont été invraisemblables, s’exclame-t-il. Vous savez les fonds de tiroir, on les a vidés depuis les quatre dernières années. Alors, c’est le temps aujourd’hui que la ministre reconnaisse qu’on a un manque à gagner important puis qu’elle vienne nous aider.

L’organisation réclame une hausse d’une vingtaine de millions de dollars de son financement gouvernemental et non une aide financière d’urgence.

Questionné à savoir comment réagirait l’organisation face à un éventuel refus du ministère, M. Morin a répliqué que la ministre devrait alors intervenir. À ce moment-là, on va demander à la ministre, ce sont quoi les plans qu’elle a et de quelle façon elle souhaite qu’on y arrive. Parce que vous savez, on a un modèle régional à respecter. Une infirmière, je ne peux pas la couper en deux , a-t-il conclu.

Le ministère de la Santé n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue au moment de mettre en ligne cet article.