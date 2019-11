Trump s'immisce dans le témoignage de l'ex-ambassadrice américaine en Ukraine

Dans la première heure du témoignage de la diplomate, pendant lequel elle avait notamment dit s'être sentie menacée par des propos du président américain à son endroit, ce dernier l'a attaquée sur Twitter.

Partout où Marie Yovanovitch est allée, cela a mal tourné. Elle a commencé en Somalie, comment cela s'est-il passé? Avançons en Ukraine, où le nouveau président ukrainien a parlé d'elle négativement lors de mon deuxième appel téléphonique avec lui. C'est le droit absolu du président américain de nommer des ambassadeurs , a écrit Donald Trump.

Lisant cette critique à voix haute, le président du comité du renseignement de la Chambre des représentants, Adam Schiff, qui pilote les auditions, a demandé à la diplomate de réagir.

Mme Yovanovitch s'est portée à la défense du personnel diplomatique. Je pense que là où j'ai servi, moi et d'autres personnes avons amélioré les choses de façon notable, autant pour les États-Unis que pour les pays où j'ai été basée , a-t-elle répondu.

Quel message ce type de commentaire envoie-t-ils aux futurs témoins? a enchaîné M. Schiff.

C'est très intimidant. Marie Yovanovitch, ex-ambassadrice des États-Unis en Ukraine

Je veux vous assurer que certains d'entre nous prennent l'intimidation de témoins très au sérieux , a répliqué M. Schiff. Pendant une brève pause, il a ensuite condamné devant les médias une campagne d'intimidation en temps réel du président.

Dans son rapport, rendu en avril dernier, le procureur général Robert Mueller, chargé de l'enquête sur l'ingérence de la Russie dans la présidentielle de 2016, avait conclu que le président tentait de décourager la collaboration de témoins sur la place publique.

Ironiquement, au cours de son témoignage, Mme Yovanovitch avait déjà exprimé son malaise devant certains propos du président faits par le passé à son endroit.

Selon la reconstitution de l'appel entre le président Trump et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, en juillet dernier, Donald Trump a dit de l’ex-ambassadrice Yovanovitch qu'elle était « susceptible de causer des problèmes », ajoutant qu'il lui arriverait « certaines choses ».

Marie Yovanovitch a dit aux élus avoir été « dévastée » à la lecture de ce compte rendu et a admis s'être sentie menacée .

La comparution de cette diplomate de carrière à la réputation impeccable s'inscrit dans le cadre de l'enquête lancée par les démocrates pour déterminer si le président Trump a tenté d'extorquer aux dirigeants ukrainiens la tenue d'enquêtes favorables à sa réélection en utilisant comme levier une aide militaire dont ils avaient désespérément besoin.

Victime d'une campagne de salissage

Pendant sa comparution, Mme Yovanovitch a en outre relaté la campagne de salissage, menée par des responsables ukrainiens, mais aussi des Américains, dont elle a fait les frais dans les mois ayant mené à son rappel à Washington.

Je demeure déçue que les dirigeants du département [d'État] et d'autres personnes aient refusé de reconnaître que les attaques menées contre moi et d'autres personnes sont dangereuses et graves , a-t-elle ajouté.

Lors de sa déposition à huis clos, il y a un mois, Mme Yovanovitch a indiqué que le département d'État l'avait assurée qu'elle n'avait rien à se reprocher, expliquant cette décision par les pressions exercées par le président Trump lui-même.

D'autres témoins œuvrant au sein de la diplomatie américaine, qui ont déjà comparu devant le Comité à huis clos ou sous l'œil des caméras, ont lié son départ à une campagne de salissage orchestrée par l'avocat personnel du président, Rudy Giuliani, et par des responsables ukrainiens. Ils ont aussi déploré la passivité de leur hiérarchie à défendre son personnel diplomatique.

Reconnue pour avoir poussé les autorités ukrainiennes à lutter contre la corruption, Mme Yovanovitch a elle-même attribué son départ aux tractations d'individus aux motifs discutables.

Le président Trump avait évoqué l'ex-ambassadrice au cours de son appel controversé avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, le 25 juillet. Selon la reconstitution de l'appel, rendue publique deux mois plus tard dans la foulée de la plainte d'un lanceur d'alerte, Donald Trump a dit à son interlocuteur qu'elle était susceptible de causer des problèmes , ajoutant qu'il lui arriverait certaines choses .

Le mois dernier, Mme Yovanovitch a déclaré aux membres du comité qu'elle s'était sentie menacée à la lecture de ces propos dans les médias.

Une accusation de corruption contre Trump? La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a avancé pour la première fois jeudi que le président Trump pourrait être accusé de corruption dans le dossier ukrainien. Les témoignages accablants ont corroboré les preuves de corruption mises au jour par l’enquête , a-t-elle déclaré. Selon Mme Pelosi, la corruption consiste ici à accorder ou suspendre une aide militaire en échange d’une déclaration publique concernant une fausse enquête sur les élections dans le cadre d’ une tentative évidente de la part du président de se donner l’avantage pour l’élection de 2020 . La corruption est l’un des chefs d’accusation cités par la Constitution pour justifier une destitution. La rédaction de chefs d’accusation contre le président doit être décidée ultérieurement par la commission de la justice de la Chambre, après que la commission du renseignement, qui mène les audiences publiques, lui aura remis un rapport sur ses travaux.

Des pressions exercées sur Kiev

Mercredi, les premiers témoins ayant comparu devant les caméras ont dressé le portrait d'un canal diplomatique parallèle cherchant à convaincre les responsables ukrainiens de mener des enquêtes politiquement motivées allant à l'encontre des intérêts nationaux des États-Unis.

William Taylor, qui agit comme ambassadeur des États-Unis à Kiev par intérim, a notamment affirmé, en citant un autre diplomate, que le président Trump était plus intéressé par des enquêtes sur les Biden que par l’Ukraine.

L'une des enquêtes évoquées lors de l'appel du 25 juillet visait l'ex-vice-président démocrate Joe Biden, dont le fils Hunter a siégé pendant quelques années au conseil d'administration de la société gazière ukrainienne Burisma. Le propriétaire de cette société a un temps été visé par une enquête pour corruption. L'autre enquête concernait des allégations de collusion entre l'Ukraine et la campagne de la démocrate Hillary Clinton lors de la présidentielle de 2016, démenties par les épreuves de faits réalisées par les grands médias.

Il était inattendu et très malheureux de voir certains Américains – y compris ceux qui se sont alliés à des Ukrainiens corrompus dans la poursuite de leurs objectifs personnels – lancer des attaques contre des fonctionnaires dévoués qui défendent les intérêts des États-Unis en Ukraine , a pour sa part témoigné mercredi le haut responsable du département d’État chargé du dossier ukrainien, George Kent, se référant notamment à Mme Yovanovitch.