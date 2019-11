Dons de canoës pour sauver les courses du festival Flying canoë volant

Cinq canoës ont été volés cet été, et trois autres, en octobre dernier. Le coordonnateur du festival Flying canoë volant, Allen Jacobson, dit qu’il ne pensait pas qu’un tel vol pouvait se produire dans les locaux de la Cité francophone.

Si on n’a pas de canoës, on ne peut pas faire de course.

Allen Jacobson, coordonnateur du festival Flying canoë volant