Stephen Harper conseillera la Saskatchewan sur sa présence à l'international

La province est d’avis que cette collaboration avec la firme du 22e premier ministre canadien permettra d’ouvrir la porte aux produits saskatchewanais sur les marchés étrangers.

La firme Harper and Associates possède l’expertise et l’expérience nécessaires pour nous aider à accroître nos exportations et à attirer de nouveaux investisseurs dans la province , a mentionné dans un communiqué le premier ministre saskatchewanais, Scott Moe.

La Saskatchewan est un exportateur de calibre mondial et une puissance au sein de notre confédération , a pour sa part déclaré Stephen Harper. Je suis heureux de me joindre au premier ministre Moe pour travailler à approfondir les relations commerciales avec d'importants marchés étrangers et à vendre plus de produits sur ces marchés.

Cette annonce survient alors que la Saskatchewan a annoncé jeudi, lors de la présentation de son plan de croissance 2020-2030, la création de trois nouveaux bureaux commerciaux au Japon, en Inde et à Singapour.

L'ancien premier ministre Stephen Harper va nous aider à avoir un certain accès à ces marchés , a déclaré Scott Moe dans son discours devant la Chambre de commerce de Saskatoon jeudi.

L'embauche de la firme Harper and Associates coûtera 240 000 $ à la province.

Avec les informations d'Alexis Lalemant