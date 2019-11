L’objectif cette année est d’amasser plus de 170 000 $ et 13 tonnes de denrées non périssables afin de confectionner plus de 5300 paniers de Noël.

La collecte extérieure se déroulera le jeudi 5 décembre prochain, de 6 h à 18 h partout dans la région, sauf à Trois-Rivières où la collecte dans les rues se fera de 8 h à 18 h.

Environ 500 bénévoles sont attendus pour récolter les dons en argent.

En tout, neuf organismes vont bénéficier de ces dons, tels le Centre d’action bénévole de Grand-Mère, le Centre d’action bénévole de la Moraine et Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.

Cette année, le Cinéma du Cap, le Cinéma Fleur de Lys et le Cinéma Place Biermans recueilleront aussi des denrées non périssables dans le cadre de la projection du film Merci pour tout.

En plus des traditionnels barrages routiers, un don des 10 $ peut être effectué par messagerie en envoyant le mot REMPLIR au numéro 20222.