Saratoga accouche d’un deuxième album

Le duo Saratoga composé de Chantal Archambault et de Michel-Olivier Gasse lancera son deuxième album Ceci est une espèce aimée, ainsi qu’un recueil de poésie, le 22 novembre.

Le duo folk a entièrement écrit et composé ce nouvel opus dans son cocon familial, après la naissance de leur petite fille.

Le travail derrière l’album n’a pas été aussi paisible que le résultat de l’album lui-même , admet Chantal Archambault.

Création à relais

C’est avec la petite dans les bras de l’un et les instruments dans les mains de l’autre que tout l’album a été conçu, souligne le duo.

C’est étonnant à quel point ça a été un travail partagé. On n’a pas pris les instruments en même temps de tout le processus en studio. Chantal Archambault, Saratoga

La fatigue intense, combinée à leur responsabilité parentale ont été des obstacles de taille dans la création de l’album.

On a tout fait ça avec le bébé et ça a été long avant qu’on puisse la poser et jouer des choses , décrit Michel-Olivier Gasse.

Le Sherbrookois d’adoption, qui a longtemps été le bassiste de l’auteur-compositeur-interprète Vincent Vallière, souligne que la panique qui s’est installé à un certain moment a été le moteur nécessaire pour les pousser à terminer le projet.

Redouter le vide

Contrairement au premier album où l’urgence de parler est présente, Chantal Archambault concède qu’elle craignait de n’avoir rien de nouveau à dire sur ce second album.

Il y a tellement de vide autour de nous que j’avais peur qu’on n’ait rien à proposer, qu’on ne dise rien. Chantal Archambault, Saratoga

Contre toutes attentes, Chantal Archambault raconte que le duo a réussi à aller creuser à des endroits insoupçonnés afin de trouver la matière nécessaire pour garnir leurs pièces de douceur et de contenu pertinent.

Sur l’album, les deux compositeurs sont fiers d’avoir réussi à amener un fil conducteur doux, tout au long des chansons. Les musiciens, dont des flûtistes et des violonistes, ont aussi eu plus de lattitude dans leur participation à l’album.

La poésie au-delà du CD

En faisant un recueil de poèmes, Chantal Archambault et Michel-Olivier Gasse affirment qu’ils voulaient créer quelque chose de durable et aller au-delà du CD qui n’est plus au goût du jour.

On a voulu faire quelque chose qui se retrouve dans la bibliothèque au lieu du tapis sauve pantalon dans le fond de ton char. Michel-Olivier Gasse, Saratoga

Même si au départ, ils ne songeaient même pas à mettre l’album sur CD, ils ont finalement décidé de le faire afin de l’offrir à leurs parents qui consomment encore de la musique de cette façon.

