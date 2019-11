Rénovations majeures dans deux écoles francophones de la Nouvelle-Écosse

Le ministre de l’Éducation, Zach Churchill, a fait jeudi la mise à jour du plan d'investissement de la province. Ce plan inclut des rénovations dans cinq écoles secondaires pour y installer des établissements de métiers spécialisés.

L’École secondaire de Par-en-Bas, un établissement du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) à Tusket, est l'une des chanceuses.

La construction de ces nouveaux centres est une priorité du gouvernement, qui souhaite intéresser les jeunes aux métiers manuels. Nous avons identifié cela comme une lacune dans notre programme scolaire et nous savons qu'il y a un important besoin de main-d'oeuvre dans les métiers spécialisés , affirme le ministre Churchill.

Cette annonce est bien accueillie par le Conseil scolaire acadien, qui ne compte pour l'instant qu'un seul établissement de métiers spécialisés, à l'École du Sommet, à Halifax.

Le CSAP aimerait toutefois que toutes ses écoles secondaires puissent bénéficier de ce genre d'installations. Ça donne des opportunités plus vastes et plus grandes aux élèves avant qu'ils s'en aillent sur le marché du travail , souligne Stéphanie Comeau, coordonnatrice des communications du CSAP.

Un autre projet ajouté au plan pour les écoles concerne l'École acadienne de Truro. Il porte sur le réaménagement du stationnement et du terrain de jeu de l'école, afin que ceux-ci soient plus sécuritaires pour les élèves.

Le ministre de l’Éducation a également réitéré l'annonce de l'achat de l'ancienne école privée Newbridge Academy de Dartmouth, dans la région d’Halifax.

Le CSAP a d’ailleurs amorcé au début octobre une phase de consultation afin de déterminer la configuration de la nouvelle école secondaire qui devrait accueillir 900 élèves dès la prochaine rentrée scolaire.

Les projets, annoncés il y a un moment, de nouvelles écoles sur la péninsule d'Halifax, à Clare et à Wedgeport, se font encore attendre. Ils font toujours partie du plan quinquennal du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

