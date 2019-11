Des pistes de solutions pour mettre en valeur le milieu culturel à Rimouski

Un an après la tenue du deuxième Forum culture de Rimouski, la Ville présente le bilan de cette rencontre entre différents acteurs de secteurs liés de près ou de loin au monde culturel. Rimouski souhaite notamment donner la parole aux artistes grâce à la mise en place de parcours virtuels d’art public.

Notre objectif était de reprendre l’ensemble des discussions et de voir les priorités établies par le milieu culturel, explique la chef de division à la culture de la Ville de Rimouski, Audrey Dubé-Loubert. Évidemment, on a quelques pistes d’action pour les prochaines années à développer.

Ces discussions, auxquelles ont pris part plus d’une centaine de personnes, portaient principalement sur deux grands thèmes, soit la place de la culture dans l’espace public et le rôle du numérique.

Donner la parole aux artistes

En ce qui concerne la place de la culture, Audrey Dubé-Loubert précise que plusieurs aspects du sujet ont été abordés. C’était la place du citoyen, la collaboration, la place de l’art public dans nos espaces, la médiation culturelle, dit-elle. Donc, c’était autant les œuvres qui sont encadrées par nos politiques d’art public, mais aussi toutes les initiatives de médiation culturelle qui peuvent s’inscrire dans l’espace public.

Parmi les initiatives qui doivent voir le jour à la suite du Forum sur la culture de Rimouski, la chef de division à la culture de la Ville souligne un projet de parcours virtuel qui permettra de valoriser les œuvres d’art publiques du territoire, dès le printemps prochain.

Ces parcours vont donner la parole aux artistes, qui sont les créateurs. Les citoyens vont avoir accès à des capsules audio [avec] la voix de l’artiste qui va décrire sa démarche artistique et sa biographie. Audrey Dubé-Loubert, chef de division à la culture de la Ville de Rimouski

La Ville de Rimouski souhaite aussi mettre en place un nouvel événement dont l’objectif sera de créer un pont entre les citoyens et les organismes culturels et artistiques.

Être efficace dans le monde numérique

En ce qui concerne le rôle du numérique, la Municipalité souhaite principalement s’assurer que la plateforme Quoi vivre Rimouski soutient efficacement le milieu culturel.

Cet outil web, mis en place à la suite du premier Forum sur la culture de la ville, fait la promotion de l’offre culturelle rimouskoise. On veut faire nos bons devoirs, affirme Audrey Dubé-Loubert. On veut s’assurer qu’on a de bonnes techniques de référencement, que le site web est découvrable (sic). On veut valider que toutes nos actions qui visent à soutenir le milieu culturel soient efficaces.

Le prochain Forum sur la culture aura lieu en 2022.

Avec les informations de Laurie Dufresne