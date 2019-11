Incertitude entourant l'avenir de l'aréna Jean-Guy Talbot à Trois-Rivières

Les autorités municipales vont présenter les détails entourant l’avenir de l'aréna vendredi avant-midi, au lieu du 21 novembre, comme c'était initialement prévu.

Une pétition a d'ailleurs été lancée au cours des dernières heures pour sauver l’aréna. Vers 14 h, près de 500 personnes avaient signé la pétition sur Internet.

C’est en recevant la convocation pour la rencontre du 21 novembre que le président et copropriétaire de l’équipe Climatisation Cloutier, de la ligue de hockey senior AAA du Québec, Yves Tremblay, a été mis au courant de discussions entourant l’avenir de l’aréna situé dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Il affirme ne pas avoir eu de confirmation que la Ville voudrait démolir l'aréna, mais il soutient que c'est une possibilité qui est évoquée par plusieurs. C’est une rumeur qui circule, ce n’est pas encore officiel, ça ne nous a pas été présenté comme tel , a-t-il déclaré en entrevue l’émission Facteur matinal, avant d’apprendre le devancement de la rencontre.

Pour les gens du Cap, [l’aréna Jean-Guy Talbot] est un symbole. Yves Tremblay, président et copropriétaire de l’équipe Climatisation Cloutier

L'aréna Jean-Guy Talbot a ouvert ses portes en 1969 et porte, depuis 1973, le nom de l'ancien défenseur du Canadien de Montréal, originaire du secteur Cap-de-la-Madeleine.

Un déménagement créerait beaucoup d'incertitudes pour l'équipe de hockey senior AAA.

À l’aréna Talbot, dans la ligue de senior, on opère les concessions de bar et de restaurant, ce sont des revenus pour nous, dit-il. Si on est appelé à déménager ailleurs, ça n’a pas encore été présenté, mais il faut savoir si on aurait les mêmes avantages.

Le budget d’opération de l’équipe est d’environ 125 000 $ par année.

« Nous sommes plusieurs à penser qu'il devrait le rénover plus tôt que le démolir. Ici, à Trois-Rivières, on manque de patinoires pour nos jeunes et en plus, c'est la seule patinoire dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Oui, oui, je vous entends dire il y a le CSADComplexe sportif Alphonse-Desjardins , mais non, il n'y a pas assez de place pour le hochey scolaire et hochey senior AAA. »

- Extrait du texte de la pétition adressée au maire de Trois-Rivières Jean Lamarche, sur le site avaaz.org

L'aréna Jean-Guy Talbot est situé dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Si l’aréna devait être démoli, l’équipe Climatisation Cloutier pourrait aller à l’actuel Colisée. Yves Tremblay estime toutefois que pour que le Colisée réponde aux normes et aux besoins de l’équipe senior AAAA, il faudrait des investissements d’environ 250 000 $ pour l’aménagement.

Quant à déménager au futur Colisée, Yves Tremblay trouve que c’est une option qui ne conviendrait pas à son équipe, notamment parce qu'il y a trop de place pour les spectateurs pour la ligue (5000) et craint de ne pas pouvoir opérer les concessions, ce qui causerait une perte de revenus importante pour son organisation.

Avec des informations de Sébastien St-Onge