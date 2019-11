Père Noël arrive ce soir

Le parcours est similaire à l’édition de 2018, sauf l’ajout d’un quadrilatère sur la rue Larch, entre les rues Elgin et Durham.

On est prêts et on a hâte que ça commence , se réjouit Anne Gervais, coordonnatrice des loisirs à la Ville de Sudbury et membre du comité organisateur.

Cette année, chaque char allégorique sera décoré sous la thématique des superhéros. Les rennes du père Noël porteront d’ailleurs des masques de Robin pour l’occasion, affirme Mme Gervais.

Anne Gervais, coordonatrice aux loisirs de la Ville de Sudbury, se réjouit de célébrer le défilé sous le thème des super-héros. Photo : Radio-Canada

C’est tout le temps le fun de voir les compagnies faire des chars spéciaux. Ils ont tout de sortes d’idées. Avec notre thème des superhéros, on a hâte de voir ce qui va se passer cette année , indique-t-elle.

Le comité organisateur a choisi de faire le défilé en soirée pour une vingtième année consécutive.

On met des lumières sur les chars, on trouve ça plus beau. Ça fait une ambiance spéciale. Ça fait une parade plus ambiante Anne Gervais

Circulation difficile à prévoir

Plusieurs voies seront interdites à la circulation aussi tôt que 13 h samedi, notamment les voies en direction sud de l’avenue Notre-Dame, entre la rue Kathleen et le chemin Sainte-Anne.

Des milliers de personnes sont attendues pour accueillir le père Noël dans le Grand Sudbury. Photo : Service de police du Grand Sudbury

L’avenue Notre-Dame en direction nord, entre les rues Elm et Leslie sera aussi fermée à compter de 16 h 45, jusqu’à la fin du défilé.

Des voies de contournement sont prévues en passant par la rue Kathleen vers le chemin Frood ou la rue Bond, et des rues Murray et Leslie vers Mountain.

Le centre-ville sera fermé à toute circulation entre 16 h 45 et 20 h samedi.

Le secteur des rues Kathleen, Davidson, College et Mackenzie sera ouvert à la circulation locale uniquement.

Le Service de police du Grand Sudbury recommande fortement d’emprunter le transport en commun ou de se stationner à l’extérieur du périmètre du défilé, puisqu’aucun stationnement ne sera permis dès 16 h à l’intérieur du périmètre.

Les véhicules fautifs recevront une contravention et pourraient aussi être remorqués aux frais de leurs propriétaires , précise le communiqué.

30e édition de défilé de Noël de Timmins

Le défilé de Noël de Timmins fêtera ses 30 ans, samedi, sous le thème chansons de Noël .

Quelque 1000 bénévoles sont impliqués dans le défilé qui devrait attirer près de 15 000 spectateurs.

Les 48 chars allégoriques commenceront leur parcours à la gare d'autobus de Timmins, pour se rendre jusqu'à la Caisse Alliance, au centre-ville, de 18 h et 21 h.

Avec des informations de Caroline Bourdua