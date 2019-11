Un palmarès des organismes de bienfaisance canadiens ayant le plus grand impact

La firme Charity Intelligence a publié jeudi son nouveau palmarès des organismes de charité qui ont le plus grand impact par don au Canada. Elle mesure « la différence » que fait chaque dollar investi dans 750 organismes, et produit un Top 10 des meilleurs de classe.

Parmi ceux-ci, trois sont basés à Montréal, soient Against Malaria Foundation Canada, qui a pour mission de lutter contre le paludisme à travers le monde, Moisson Montréal, une banque alimentaire, et One Drop, la fondation créée par Guy Laliberté qui aide à fournir de l’eau potable à l’international.

Charity Intelligence base son évaluation sur quatre aspects : les rapports des donateurs, la transparence financière, les besoins de financement et les cents qui vont directement à la cause. Les meilleurs organismes de bienfaisance apparaissent dans son rapport 2019.

La firme a produit trois Top 10, le premier présentant les meilleurs organismes, le second ceux qui fournissent des services sociaux spécifiquement au Canada, et le dernier pour ceux qui ont des programmes internationaux.

Selon l’analyse de Charity Intelligence, les dons effectués aux dix meilleures organisations de bienfaisance de son palmarès produisent un rendement moyen de sept fois pour chaque dollar qui leur est donné, comparativement au rendement d’une à deux fois pour chaque dollar en don en moyenne pour 203 organismes.

Ce n’est pas le montant total des dons reçus par les organismes de charité qui importe le plus dans le palmarès de Charity Intelligence, mais ce que rapportent les dons, leur impact réel. Le cœur de l’analyse porte donc sur la capacité des organisations de maximiser l’argent reçu en contributions. Meilleur est le rendement, meilleur est le classement.

Plus de 390 000 utilisateurs ont consulté le site web de Charity Intelligence pour trouver des informations sur les organismes de bienfaisance canadiens auxquels ils voulaient donner. Comme la firme analyse aussi la transparence financière des organisations, cela augmente la confiance des utilisateurs qui avouent donner 32 % plus d’argent.