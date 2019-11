Des groupes de paysans de plusieurs pays réunis à Rogersville

De jeunes leaders paysans de plusieurs pays se sont réunis au Nouveau-Brunswick, cette semaine, pour parler de revendications communes et de souveraineté alimentaire.

S'inspirant du mouvement international La via campesia, ces jeunes font partie de groupes paysans du Mexique, des États-Unis ou du Nicaragua.

Les revendications des paysans Les groupes de paysans s'opposent à l'industrialisation de l'agriculture. Ils militent pour un retour à la terre plus écologique comme moyen pour promouvoir la justice sociale.

Pierre-Olivier Brassard est membre de l'Union nationale des fermiers du Nouveau-Brunswick. Il croit que malgré la distance qui sépare les jeunes paysans aux quatre coins du monde, ils ont beaucoup en commun.

Pierre-Olivier Brassard a participé à l'organisation de la conférence des jeunes de La via campesina. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

Les luttes au niveau international pour la paysannerie sont toutes similaires.

Solidarité d'un bout à l'autre de la planète

Monika Castillo-Romero est une déléguée mexicaine, originaire d'un petit village dans le centre du pays. Elle explique que les terres communautaires et l'agriculture rurale sont en train de disparaître dans son coin de pays, avalées par les multinationales.

La solidarité nous unit. Nous nous identifions comme des paysans. Ce qui nous reste à faire, c'est de militer et lutter.

Monika Castillo-Romero (à gauche) discute avec d'autres délégués grâce aux services d'un interprète. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe LeBlanc

Charles Bois, membre de l'Union paysanne au Québec, dresse lui aussi un triste constat du monde agricole actuel.

Il y a de moins en moins de fermiers. Il n'y a pas beaucoup de relève. Le modèle agricole dominant a un caractère industriel, agrochimique.

Il pense que les gens doivent davantage réfléchir à la provenance des aliments qu'ils consomment.

Qu'est-ce qui vous assure qu'il y aura de la nourriture demain ou la semaine prochaine à l'épicerie? Quelque part, c'est ça, la souveraineté alimentaire.

Plonger dans la culture acadienne et autochtone

Les délégués ont pu faire une immersion dans la culture acadienne et autochtone. Pierre-Olivier Brassard est très fier d'avoir pu nourrir les invités avec des plats locaux produits et transformés dans un rayon de 10 kilomètres.