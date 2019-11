Instagram regorge de comptes associés à des gourous de l’entrepreneuriat, qui transpirent le succès et la richesse. Or, dans bien des cas, il semblerait que ce ne soit que de la poudre aux yeux. C’est du moins ce que tente de prouver le compte @BallerBusters, qui s’est donné pour mandat de débusquer les faux entrepreneurs sur Instagram et d’exposer leurs arnaques.