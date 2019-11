70 M$ pour mieux intégrer les jeunes au marché du travail

La somme sera directement remise dans les carrefours jeunesse-emploi (CJE), qui offrent des services aux jeunes de 15 à 29 ans en vue d’un retour en formation ou sur le marché du travail.

Près de 2500 jeunes pourront annuellement en bénéficier, selon le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Les jeunes dans le contexte de rareté de main-d’œuvre constituent une priorité pour nous. Il y a des besoins qui sont fondamentaux dans tous les secteurs d’activités, dans toutes les régions. On a besoin de main-d’œuvre et les jeunes ont non seulement le potentiel mais aussi le talent.

Plus de 130 000 jeunes ne sont actuellement ni en emploi, ni aux études, ni en formation au Québec.

En 2018, leur taux de chômage était de 7,4 %, soit 2,5 % plus élevé que celui des personnes âgées de 30 à 64 ans.

Il y a des métiers et des professions qui existent aujourd’hui et qui n’existeront plus dans 6 mois. D’autres qui vont apparaître dans 6 mois, un an, un an et demi. Ça va permettre à ces jeunes-là de bien comprendre les perspectives d’avenir et d’assurer leur développement dans ces domaines qui seront vraiment fondamentaux.

Jean Boulet