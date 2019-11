Bisbille à Saint-Élie-de-Caxton : une pétition déposée à l’Assemblée nationale

Les 802 signataires de la pétition réclame que la fin du mandat du maire Robert Gauthier se fasse sous la supervision de la ministre. Ils estiment que le développement de Saint-Élie-de-Caxton est en péril depuis l’élection du maire, en 2017.

Considérant que la richesse de Saint-Élie-de-Caxton repose sur son capital humain et que celui-ci est malmené depuis l'entrée en poste du maire actuel comme en témoigne notamment la démission de deux conseillers municipaux et de quatre employés municipaux, l'absence prolongé de sept de ceux-ci pour épuisement professionnel, soit près de la moitié des effectifs et le désengagement de nombreux bénévoles, nous, soussignés, demandons l'intervention immédiate de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation afin que la fin du mandat du maire actuel se fasse, s'il ne peut être relevé de ses fonctions, sous la supervision du ministère...

Extrait de la pétition déposée jeudi à l'Assemblée nationale du Québec