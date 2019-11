Dominic Gagnon veut devenir conseiller municipal à Jonquière

Il a annoncé ses intentions jeudi en conférence de presse.

Quatre autres candidats sont sur les rangs pour devenir conseillers municipaux dans ce district. L’un d’eux, Gilles Tremblay, représente l’Équipe du renouveau démocratique, alors que les trois autres, Daniel Tremblay-Larouche, Jimmy Bouchard et l'ex-conseiller Réjean Hudon, se présentent comme indépendants.

Devant les médias, Dominic Gagnon a rappelé qu’il était né à Jonquière et qu’il y avait étudié et vécu dans le passé.

Il affirme être le porte-parole de la majorité silencieuse de plus en plus déçue par la mairesse Josée Néron et son équipe.

Il maintient que son intérêt pour la politique municipale n’a jamais faibli. À preuve, il rappelle qu’il assiste à toutes les séances publiques du conseil de ville de Saguenay depuis les dernières élections municipales.

Je m’intéresse vraiment à la chose politique. Quand on s’intéresse à ça, c’est d’abord et avant tout pour les citoyens et c’est dans cette optique que l'on compte défendre les intérêts des gens , déclare-t-il.

Le chef Dominic Gagnon entouré de son équipe Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Un choix réfléchi

Dominic Gagnon explique que le parti Alliance Saguenay (anciennement le Parti des citoyens de Saguenay) a cherché pendant plusieurs semaines pour trouver un candidat qui réside dans le district numéro un. Finalement, le parti a conclu qu’il était le meilleur pour tenir ce rôle, même s’il n’y habite pas.

Cette élection partielle est nécessaire en raison de la démission du conseiller Jonathan Tremblay.

D'après les informations de Catherine Paradis