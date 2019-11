Un homme en détresse écouterait plus son médecin que sa femme

Une étude sur la santé et le bien-être des hommes québécois, menée à l'automne 2018, révèle qu'un homme sera plus enclin à se faire aider au plan psychosocial lorsque la suggestion lui vient de son médecin, plutôt que de sa conjointe ou ses amis.

Ce sondage mené à l'automne 2018 auprès de 1542 hommes sur l'ensemble du territoire de la province dans un premier temps, et à Montréal dans un deuxième temps, est une initiative du Regroupement provincial en santé et en bien-être des hommes.

Le Regroupement a présenté les conclusions de cette étude, jeudi, au Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de Montréal (CIUSSS de Montréal) et du Pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes.

La marge d’erreur du sondage est 2,9 % à un niveau de confiance de 95 %.

Parmi les conclusions de l'étude, il ressort de cela que les médecins, et surtout les médecins de famille qui sont le plus souvent consultés, sont ceux qui exercent le plus d'influence sur les hommes quand vient le temps de les persuader à se faire aider au plan psychosocial.

Le Regroupement recommande par conséquent de mener des actions de sensibilisation auprès des médecins pour qu'ils prennent conscience de ce rôle privilégié qu'ils ont, auprès de leur clientèle masculine.

Ainsi, selon les résultats de l'étude, la probabilité de consulter un intervenant s'élevait à 7,7 sur 10 lorsque la suggestion venait du médecin contre 6,8 sur 10 lorsqu'elle venait de la conjointe.

Lorsqu'un homme reçoit cette suggestion de la part de ses amis, la probabilité qu'il se décide à consulter était de 6 sur 10.

Il ressort aussi de l'étude que le coût, et l'accessibilité des services, comme les heures d'ouverture, sont les deux facteurs qui incitent le plus les hommes à se tourner vers une ressource, ou un intervenant.

Dans le cas des anglophones, c'est la possibilité d'obtenir des services en anglais qui est l'élément déterminant.

Les résultats du sondage illustrent aussi que les hommes ont besoin d'être rassurés et de savoir à quoi s'attendre avant d'aller vers une ressource , est-il aussi dit dans les conclusions de cette étude.

