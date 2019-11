La radio CKIA et des organismes délogés par des lofts dans Saint-Roch

Des lofts délogeront bientôt la radio communautaire CKIA et des organismes à but non lucratif de leurs locaux de Saint-Roch. Le Groupe Norplex, propriétaire du 335, rue Saint-Joseph Est, change complètement la vocation de son immeuble.

Des travaux ont déjà été amorcés dans certains locaux du bâtiment, voisin du théâtre La Bordée et de la bibliothèque Gabrielle-Roy.

À l'exception du rez-de-chaussée, des condos de style loft seront construits sur tous les étages.

Les habitations résidentielles remplaceront les espaces auparavant loués à différents organismes et entreprises.

Selon nos informations, le promoteur songerait à louer les lofts sur la plateforme Airbnb.

Les dirigeants du Groupe Norplex ont toutefois refusé de préciser leurs intentions. Nous sommes une entreprise privée et nous ne discutons pas de nos transactions sur la place publique , a-t-on indiqué par courriel.

Des organismes pris de court

Chose certaine, les organisations qui logent actuellement dans l'immeuble devront se trouver un plan B à court ou moyen terme. Les baux commerciaux qui les lient au Groupe Norplex ne seront pas renouvelés à leur échéance.

L'organisme et diffuseur d'art Folie/Culture, qui œuvre en santé mentale, doit déménager à la fin du mois. L'organisme a appris la nouvelle à la fin août.

Le bail de la radio communautaire CKIA est quant à lui valide jusqu'en 2021. Bien que la direction dispose de plus de temps, les conséquences sont réelles.

On a su qu'on partait quelques semaines après le début d'une année budgétaire où on avait un budget équilibré. Mettons que l'équilibre on va l'oublier peut-être pour cette année , a commenté Denis Blanchette, président du conseil d'administration de la station.

Ce dernier est déjà à la recherche de nouveaux locaux.

Denis Blanchette assure que le propriétaire de l'immeuble, Groupe Norplex, collabore pour aider CKIA à changer d'adresse. Photo : Radio-Canada

M. Blanchette est également en discussions avec les propriétaires pour que la transition soit la plus harmonieuse possible. S'il dit avoir été pris de court, il assure que les relations sont bonnes.

On fait ce qu'il faut pour diminuer au maximum, à court terme, l'impact d'une telle décision. Denis Blanchette, président du conseil d'administration, CKIA

Il refuse d'y voir un coup de masse pour la survie de la radio communautaire, un organisme sans but lucratif. Ce sont des choses qui arrivent. Je la trouve plate, mais j'ai décidé de faire avec.

M. Blanchette veut choisir ses batailles, poursuit-il. Ce qui me regarde, c'est l'avenir de CKIA, de trouver un nouvel endroit, de pouvoir continuer à émettre au service des gens de la Ville de Québec , tranche-t-il, avouant qu'il n'avait pas de contrôle sur les intentions du propriétaire.

Reste que les locaux capables d'accueillir une radio communautaire ne courent pas les rues dans Saint-Roch. Le souhait demeure de rester dans le secteur, sinon dans Saint-Sauveur.

Tous les locataires contactés par Radio-Canada ont soutenu qu'ils ne s'attendaient pas à un tel changement. Plusieurs avaient l'intention de louer à long terme.

Des locaux étaient par ailleurs déjà vacants dans l'immeuble, qui compte 11 espaces non résidentiels.

Craintes d'Airbnb

Le choix de conversion du Groupe Norplex ne fait pas l'unanimité, notamment au Bureau d'animation et d'information logement du Québec métropolitain (BAIL).

Selon Jonathan Carmichael, organisateur communautaire au BAIL, le quartier Saint-Roch, comme d'autres quartiers centraux, vit depuis quelques années un embourgeoisement.

Il affirme que la population qui fréquentait traditionnellement les quartiers dits populaires ont de moins en moins de place, puisque les logements sont de moins en moins accessibles.

Ces quartiers-là deviennent "in". Et quand ces quartiers-là deviennent "in", les locataires [traditionnels] deviennent "out". Jonathan Carmichael, organisateur communautaire, BAIL

M. Carmichael craint également le phénomène Airbnb qui se répand de plus en plus dans la capitale. Selon lui, Saint-Roch figure déjà parmi les quartiers où les offres sur la plateforme de réservation en ligne sont les plus nombreuses à Québec.

Il redoute, du fait que les résidences temporaires sont destinées aux touristes et non à des résidents permanents du quartier, un effritement du tissu social .

La crainte est partagée par la députée de Taschereau, Catherine Dorion. J'espère vraiment que ce n'est pas ça qui se passe parce que ce serait une perte pour le quartier , a-t-elle réagi.