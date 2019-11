Les policiers de Saskatoon recherchent un évadé du centre psychiatrique régional

Il purge présentement une peine de six ans et huit mois pour possession d’une substance, agression envers un agent de la paix, agression à main armée et entrave au travail d’un agent de la paix, notamment.

L’homme de 24 ans s’est échappé en compagnie d’un autre détenu, Kendal Campeau, mais celui-ci a été retrouvé, puis arrêté au cours de la nuit par les membres de l’Unité des gangs de rue et des armes à feu de la police de Saskatoon.

Les autorités suggèrent à toute personne qui habite à proximité du centre psychiatrique de surveiller les environs et verrouiller la porte de leur maison et de leur véhicule.

Matthew Shaundel Michel mesure environ 1,65 mètre et pèse environ 66 kg. Il serait vêtu de noir, selon la police de Saskatoon. Il a également plusieurs tatouages sur la main gauche et sur les doigts.

Le centre psychiatrique régional de Saskatoon est un hôpital psychiatrique fédéral qui gère les détenus qui souffrent de problèmes de santé mentale.

Avec les informations de Zoé Clin et de CBC