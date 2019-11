Une statue volée à Vancouver a été retrouvée

Une statue en bronze d'une valeur de 24 000 $ et pesant 160 kilos qui a été volée devant une galerie d'art de Vancouver, a été retrouvée indemne et sera bientôt rendue à la boutique où elle était exposée.

La police a récupéré la statue mercredi dans un immeuble de la rue Water, selon la propriétaire de la galerie Petley Jones, Vesna Zaric. Je suis hystérique, dit-elle. C’est une nouvelle merveilleuse.

Elle craignait que l'œuvre intitulée After Marino Marini de l'artiste local Fahri Aldin représentant un cheval et son cavalier soit fondue et vendue.

Dans la nuit du 4 novembre, des caméras de sécurité ont filmé un homme qui pousse un chariot près des marches menant à la galerie. L'homme disparaît quelques minutes, puis réapparaît en traînant du haut des escaliers l'œuvre d'art, qui mesure 1 mètre. Il la dépose dans le chariot et quitte les lieux.

Une photo sur Reddit

Mme Zaric a appris que la statue avait été retrouvée au moyen du site de messagerie Reddit, où une photo montrant l'oeuvre d'art devant une pizzeria du quartier Gastown a été publiée. La photo a été prise alors que les policiers étaient en train de récupérer la statue d’un hôtel de chambres à occupation simple situé tout près.

Aucun suspect n'a été arrêté pour le moment et une enquête est en cours, selon un porte-parole de la police de Vancouver.

La statue devrait être retournée à la galerie vendredi.

Avec les informations de CBC