Céline Dion présente un nouveau vidéoclip pour Courage

« Nous avons tous besoin de courage afin de faire face à nos démons, et de nous élever. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’on peut vraiment commencer à vivre », dit-elle, en français, avant que la musique commence.

Ensuite, sur une scène dépouillée, filmée en noir et blanc, on peut voir la diva de Charlemagne, tourmentée, interpréter sa chanson avec une grande émotion. Le vidéoclip est réalisé par l'acteur et réalisateur Se Oh.

L'album Courage en version classique (16 chansons) et en version de luxe (20 chansons) sera en vente dès vendredi, en ligne ou en magasins. Il s’agit d’un premier album anglophone en six ans, et de son tout premier opus sans son allié de toujours, son mari et gérant René Angélil.