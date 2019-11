540 000 $ pour le développement économique des communautés autochtones

Six communautés autochtones membres de la Nation Nishnawbe Aski (NAN) recevront 540 000 $ de la part du gouvernement ontarien afin de mettre en oeuvre divers projets de développement économique.

Le ministre ontarien des Affaires autochtones Greg Rickford en a fait l’annonce mercredi à l’Assemblée d’automne des chefs de la NANNation Nishnawbe Aski qui se déroule à Thunder Bay.

Je crois que c’est un investissement très important pour les six communautés en question. Il leur permettra de commencer la planification et d’évoluer vers de plus gros projets régionaux , souligne le grand chef de la NANNation Nishnawbe Aski , Alvin Fiddler.

Le grand chef de la Nation Nishnawbe Aski, Alvin Fiddler, applaudit le financement octroyé par la province. Photo : CBC/Dave Rae

Les projets financés : Première Nation de Fort Albany : 100 000 $ pour fournir des occasions à des membres de développer leurs compétences entrepreneuriales et de lancer de nouvelles entreprises

Première Nation de Moose Cree : 100 000 $ pour créer un plan d’affaires détaillé de création de coopérative

Première Nation de Webequie : 100 000 $ pour évaluer la faisabilité d’un modèle de magasin coopératif

MoCreebec Eeyoud : 100 000 $ pour optimiser les initiatives communautaires à la suite de l’expansion du réseau de fibre optique

Première Nation de Neskantaga : 90 000 $ pour mettre à jour le plan communautaire de développement économique et pour créer une société de développement économique

Première Nation crie de Chapleau : 50 000 $ pour mener une étude de faisabilité d’un complexe sportif

Le financement provient du Fonds de développement économique pour les Autochtones.