Fonderie de Belledune : les travailleurs auront de l’aide pour réorienter leur carrière

L’entreprise Glencore, propriétaire de la fonderie, a annoncé sa décision définitive de fermer les installations à la fin de l’année, ce qui entraînera la perte de 420 emplois.

Nous, on va donner toutes les ressources qu’on peut, le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, côté réorientation des employés, réorientation de carrière , promet le vice-premier ministre Robert Gauvin au micro de l'émission radiophonique La matinale, d'ICI Acadie.

On va se rendre, moi et le ministre Holder, dès qu’on aura la chance à Belledune pour rencontrer les gens, les autorités, pour essayer de voir ensemble quel chemin on pourrait tracer , annonce-t-il.

Robert Gauvin compte aussi consulter le fédéral. Il dit que cet enjeu est plus haut que la politique .

Le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, promet aussi son aide.

Je vais rencontrer les leaders de nos communautés et les dirigeants d’entreprises bientôt afin de déterminer le soutien nécessaire et les options à court et moyen termes. Nous travaillerons ensemble afin de trouver des opportunités commerciales diversifiées pour la région. Je peux vous assurer que je ferai tout en mon pouvoir pour soutenir les employés, leur famille, les entreprises locales et la communauté, durant cette période difficile , affirme le député dans une publication sur Facebook.

Des représentants du gouvernement provincial et de Glencore se sont réunis mercredi soir. Le premier ministre Blaine Higgs, le ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail Trevor Holder et le vice-premier ministre Robert Gauvin y ont participé, indique ce dernier.

Nos questions étaient orientées sur ce qui allait se passer avec les gens qu’on laisse derrière, c’est-à-dire les gens de la région Chaleur. Puis, la compagnie nous a assuré qu’ils allaient être de bons citoyens corporatifs et qu’ils allaient donner des indemnités de départ. On nous a aussi indiqué qu’il y a à peu près une centaine de personnes qui [ont droit] à des pensions de retraite sur les 420. On nous a aussi assuré que la fermeture n’avait aucun lien avec le conflit de travail qui existait depuis des mois , rapporte Robert Gauvin.

La nouvelle de la fermeture est difficile à encaisser, souligne-t-il.

Pour moi, c’est un coup de poing dans l’estomac. On a une province, et le nord aussi, qui vieillit. C’est plus urgent que jamais d’amener des jeunes dans le nord du Nouveau-Brunswick. Robert Gauvin, vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick

Aucune aide financière publique n’aurait pu éviter la fermeture de la fonderie, ajoute-t-il à la suite de la discussion de mercredi soir.

On a posé la question : "Est-ce que le gouvernement précédent, le nôtre ou les autorités municipales auraient pu faire quelque chose pour prévenir une telle situation?" [...] L’argent qu’on aurait donné aurait été de l’argent jeté aux poubelles. C’est ce qu’on nous a dit hier , explique Robert Gauvin.

Morosité sur le piquet de grève

Jeudi matin, des travailleurs poursuivaient leur piquetage devant la fonderie, à Belledune, puisqu'il y avait toujours des « briseurs de grève » dans l'usine, a expliqué l'un deux.

Quelque 280 des 420 travailleurs de l'usine sont en arrêt de travail depuis le 24 avril. Ils affirment qu'ils ont été mis en lock-out alors que la direction affirme qu'ils ont déclenché une grève.

André Comeau, un travailleur touché par la fermeture de la Fonderie Brunswick à Belledune. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

L'humeur était sombre, chez les travailleurs présents. L'un d'eux, André Comeau, a affirmé que la fermeture de la fonderie aura des conséquences dévastatrices pour toute la région.