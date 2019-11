Un Prix Excellence pour Tourisme Côte-Nord

En collaboration avec Tourisme Montréal, Tourisme Sept-Îles, la Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan et la Société de développement économique de Uashat mak Mani-utenam, Tourisme Côte-Nord s’est démarqué en mettant en valeur la région.

Le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Mario Leblanc. Photo : Radio-Canada / Olivier Roy Martin

Pour nous, c'est le couronnement d'un très beau projet d'équipe qui fut un succès sur toute la ligne. Un énorme merci à tous les gens et les partenaires qui ont été impliqués de près ou loin dans ce projet , déclare Mario Leblanc, directeur général chez Tourisme Côte-Nord.

Cette récompense a été remportée ex aequo avec le Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointes-à-Callière. Tourisme Côte-Nord a aussi raflé les prix coup de cœur du public et la Bourse média Québecor.

La remise des prix s’est déroulée mercredi soir à Drummondville.