Rappel de homard et de crabe en saumure

L'agence canadienne d'inspection des aliments a publié un avis de rappel de pots de homard et de crabe en saumure, distribués au Nouveau-Brunswick et au Québec par Denis Losier de Tracadie.

Les produits de homard et de crabe se trouvent dans des pots Mason non étiquetés de 250 ml et de 500 ml. Ils pourraient être contaminés par une bactérie qui donne le botulisme.

Les symptômes de cette maladie, chez les adultes, comprennent la paralysie faciale, des pupilles non réactives ou fixes, de la difficulté à avaler, une vision floue et de la difficulté à parler. Chez les enfants, les mêmes symptômes peuvent se présenter et peuvent aller jusqu'à la mort.

Les pots possiblement contaminés ont été vendues jusqu'au 13 novembre, inclusivement, au Marché G & D du boulevard Saint-Laurent à Montréal. Ils ont aussi été distribués au Nouveau-Brunswick par Denis Losier.