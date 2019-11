Un deuxième véhicule recherché dans l'enquête sur un double homicide à Dieppe

Le 7 septembre, les corps de Bernard Saulnier et de Rose-Marie Saulnier ont été découverts au lieu de résidence du couple, sur la rue Amirault.

La police ne croit pas que ce double homicide relève du hasard.

Les corps de Bernard Saulnier, 78 ans et de sa femme, Rose-Marie Saulnier, ont été découverts dans leur maison de la rue Amirault à Dieppe samedi dernier. Photo : Maison funéraire Fair Haven

Le 12 novembre, la GRC demandait l’aide du public afin de retrouver une berline noire à quatre portes équipée de fenêtres teintées et de jantes noires qui aurait aussi été aperçu dans le secteur.

La GRC a reçu des informations qui lui ont permis d'avancer dans l’enquête du double homicide de Bernard Saulnier et de Rose-Marie Saulnier. Nous remercions le public pour leur aide et nous cherchons maintenant de l’information sur un second véhicule déclare la porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick, Julie Rogers-Marsh.

Si vous avez des renseignements au sujet du VUS Infiniti noir ou de la personne qui le conduisait vous devez communiquer avec le groupe des crimes majeurs de la GRC ou avec Échec au crime.