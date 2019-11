Léopold Beaulieu, le PDG qui conjugue l'économie, l'environnement et le social

En entrevue à l’émission RDI économie mercredi, il a expliqué que, collectivement, on ne doit pas avoir une approche en silos, avec l’économie d’un côté, l’environnement de l’autre, et bien sûr le social .

Il importe, selon le fondateur de Fondaction, d’accorder une place aux entreprises d’économie sociale dans une économie plurielle .

La diversification économique trouve également une place importante aux yeux du PDG sortant.

Les sociétés qui s’en sortent le mieux, ce sont celles où il y a l’État, le capital-action, mais aussi des entreprises d’économie sociale, coopératives, mutuelles et OBNL , a-t-il indiqué.

Le gestionnaire rappelle que l'économie sociale représente 30 % des investissements de Fondaction et que le reste, 70 %, est investi dans des sociétés à capital-action.

En entrevue, M. Beaulieu a affirmé être fier de partir à la retraite, car il laisse Fondaction en excellente situation avec une croissance très importante .

L'actif net du fonds de travailleurs a atteint 2,18 milliards de dollars au 31 mai 2019, en croissance de 10,7 % sur un an. Le fonds compte 170 000 actionnaires, dont 19 500 nouveaux actionnaires.

Il y a de l’argent investi dans 1200 entreprises, soit à travers des fonds spécialisés, soit directement. Fondaction a contribué à créer ou à maintenir 39 500 emplois, l’an dernier , a-t-il ajouté.

Questionné à propos de la pertinence de maintenir le crédit d'impôt accordé aux gens qui investissent dans Fondaction, Léopold Beaulieu estime que son organisation a toujours besoin de s'appuyer sur celui-ci. Il est vrai que Fondaction est le fonds le plus important en développement durable, mais il faut aller beaucoup plus loin , a-t-il expliqué.

Les syndicats ont toujours leur place, soutient M. Beaulieu

Concernant la place qu'occupent les syndicats dans la société, M. Beaulieu croit qu’il y a une pertinence qui continue d’être là .

L’enjeu de la répartition de la richesse créée entre le travail et le capital demeure toujours d’actualité. Avec le développement du numérique, de l’intelligence artificielle, il y a une propension pour une productivité plus accrue, il y a des enjeux fondamentaux pour avoir une société, où on fait en sorte que les enjeux économiques et sociaux et l’impact sur l’environnement fassent partie d’une vision globale.

À propos de son successeur, M. Beaulieu estime qu’il faut trouver la personne appropriée, qu’elle soit une femme ou un homme, de l’interne ou de l’externe .

Le 14 septembre, Léopold Beaulieu avait annoncé son départ à la retraite lors de l'assemblée générale annuelle de Fondaction.

Un comité de sélection recommandera au conseil d’administration le remplaçant de M. Beaulieu, qui restera en poste jusqu’à l’arrivée de son successeur.