Au Manitoba, des cours gratuits pour apprendre les bases de l’informatique

Ces leçons sont données dans tout le Manitoba, de Brandon à Thompson en passant par Le Pas. Mais pour la communauté francophone, elles se limitent pour le moment à Winnipeg et à ses alentours en partenariat avec l’association Pluri-elles.

Avec ce programme baptisé DigitALL, sa directrice Margaux Miller a pour objectif d’éviter qu’une partie de la population ne reste en arrière sur l’utilisation de la technologie. Margaux Miller met ainsi en avant le fait qu’aujourd’hui toutes sortes de tâches peuvent sembler faciles, mais elles nécessitent d’aller en ligne .

Margaux Miller est responsable du programme DigitALL au sein de TechManitoba. Photo : Radio-Canada / Mohamed-Amin Kehel

Ces jours-ci, l’économie est vraiment numérique. C’est en ligne, c’est sur l’ordinateur. Le futur de notre économie se fera en ligne. Margaux Miller, directrice de formation à TechManitoba

À l’heure du numérique et de l’Internet mondial, il s’agit aussi de donner confiance à ces personnes qui évoluent dans un environnement où la technologie est omniprésente.

Une population diverse

À Winnipeg, une partie des cours a lieu dans une salle de formation de Fort Garry Place. Devant un public attentif, Lucille Miller explique les bases d’Excel. Cette formatrice informatique à la retraite a donné des cours pendant 33 ans et dit prendre toujours autant de plaisir.

Pour Lucille Miller, cette expérience est très enrichissante et lui permet de mettre à profit ses 33 ans d'expérience. Photo : Radio-Canada / Mohamed-Amin Kehel

Ça me donne beaucoup de plaisir quand les gens me remercient pour le cours et qu’ils veulent continuer d’apprendre Lucille Miller, formatrice

Felipe, un Colombien venu assister au cours espère devenir plus efficace avec Excel pour mieux l’utiliser dans sa vie de tous les jours et dans son travail.

À côté de lui, Anna n’a elle aucune connaissance de ce logiciel. Cette Mexicaine est installée depuis cinq ans à Winnipeg travaille en cuisine, mais elle s’est rendu compte qu’apprendre les bases de l’informatique pourrait l’aider dans sa vie de tous les jours .

S’adapter à des publics différents est ainsi l’un des plus grands enjeux de ce programme, selon Lucille Miller. Avec les personnes âgées, la formatrice doit avoir beaucoup de patience , car ils ont peur d’utiliser un ordinateur . À l’opposé, avec de nouveaux immigrants comme Felipe et Anne qui ont déjà l’habitude d’utiliser un téléphone intelligent, son approche est différente. Avec ces personnes, Lucille se concentre plus sur l’utilisation technique des logiciels pour les manipuler à des fins professionnelles .

La gratuité, atout et désavantage

L’une des principales caractéristiques de DigitAll est d’offrir gratuitement ces formations informatiques.

Avec l’aide du gouvernement fédéral, TechManitoba a obtenu les financements pour pouvoir faire fonctionner le programme pendant trois ans. Une véritable chance selon Margaux Miller et Lucille Miller, car ces formations attirent un public qui n’aurait pas forcément les moyens de payer un organisme privé.