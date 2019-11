Retard de construction de l’école 040 : des élèves du secondaire resteront au primaire?

Ce transfert toucherait les quelques 250 élèves qui prévoient fréquenter l'École secondaire Grande-Rivière en formation générale.

Cet établissement est au maximum de sa capacité, le plan initial d’y accueillir temporairement les élèves de secondaire 1 de l’école 040 a donc été abandonné.

Ainsi, après avoir passé plus de six ans dans une école primaire, ils devront attendre une année de plus avant d’avoir droit de fréquenter une école secondaire.

La directrice générale de la CSPOCommission scolaire des Portages-de-l'Outaouais , Nadine Peterson, affirme qu’il s’agit du scénario « le plus acceptable » parmi les huit qui ont été analysés.

Avant d'entériner la décision en décembre prochain, la CSPO doit procéder à la consultation des parents des écoles visées, explique le président de la commission scolaire, Mario Crevier.

Ça se peut que les gens aient une idée qu'on ait pas pensé. On va consulter les deux conseils d'établissement et le 13 décembre ça sera officialisé , affirme monsieur Crevier.

Par conséquent, les élèves de troisième et quatrième années de l’établissement des Tournesols devraient déménager dans l’immeuble de la Petite-Ourse.

La CSPOCommission scolaire des Portages-de-l'Outaouais estime qu´un peu moins de 250 élèves du secondaire seront touchés par ce changement, c’est sans compter les élèves du primaire qui auraient à déménager à la Petite-Ourse.

Ce plan de contingence serait mis en branle pendant un an seulement, le temps que l'école 040 soit construite.