Fusion des clubs de soccer de Saguenay

La fusion des quatre clubs de soccer de Saguenay pour en former un seul permettra d'obtenir un entraînement plus uniforme pour les 2000 joueurs en plus d’élever le niveau de compétition.

Le nouveau club Le Venturi de Saguenay regroupera les clubs de Shispshaw, Jonquière, Chicoutimi et La Baie.

On visait un grade provincial, donc pour faire du AA ,et puis c’était assez lourd financièrement pour les formations. Donc, de fusionner tout le monde ensemble, ça va nous donner plus de pouvoirs, plus de ressources pour pouvoir atteindre des niveaux élevés pour que nos joueurs puissent continuer d’évoluer dans la ligue AA, entre autres. L’autre chose, ben c’était d’uniformiser le service un peu partout parce que oui, on est une seule ville, mais les quatre clubs fonctionnaient un peu différemment , explique le directeur général Maxime Pépin-Larocque.

M. Larocque ajoute que les matchs vont continuer d'être disputés à proximité du lieu de résidence alors que l'on compte 42 terrains de soccer à Saguenay.

Une assemblée générale officialisera la fondation du nouveau club le 27 novembre.