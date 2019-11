Coup d’envoi du Salon des métiers d’art et du terroir du Saguenay-Lac-Saint-Jean

De nombreux consommateurs jugent qu’il n’est jamais trop tôt pour commencer à faire leurs emplettes en prévision de Noël. Plusieurs d’entre eux n’ont donc pas eu besoin de se faire prier pour assister à l’ouverture du Salon des métiers d’art et du terroir du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mercredi soir, où ils espéraient sans doute dénicher leurs premiers cadeaux.

Cet événement qui se déroule à l’hôtel Le Montagnais, de Chicoutimi, se poursuivra jusqu’à dimanche inclusivement.

Près de 60 artisans y présentent leurs créations.

Bon an mal an, plus de 6000 curieux se rendent au Salon.

Selon la coordonnatrice de ce grand rendez-vous, Caroline Thériault, pour que l’affluence ne fléchisse pas, le secret est de miser sur le renouvellement.

Elle explique qu’il faut constamment dénicher de nouveaux talents à proposer aux visiteurs .

Mme Thériault estime que les créateurs ont grandement besoin de cette vitrine.

Selon elle, ils n’ont pas naturellement tendance à vouloir se retrouver sous les projecteurs.

À son avis, ils sont plutôt enclins à travailler en vase clos pour développer de bons et de beaux produits.

L’équipe du Salon des métiers d’art et du terroir du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’efforce donc de leur permettre de briller.

On est ici pour les faire rayonner, pour leur faire rencontrer les visiteurs , soutient Caroline Thériault, d’un ton enthousiaste.