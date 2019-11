40 printemps : Paul Piché lance un album tout en duos pour clore sa tournée

Amorcée en 2017 avec des spectacles au Centre Bell et au Centre Vidéotron, la tournée 40 printemps a connu un franc succès. Au total, plus de 75 000 personnes ont assisté aux 42 représentations.

À chaque ville où il s’arrêtait, le chansonnier était accompagné de deux ou trois artistes différents. « Ça a été tellement agréable [comme expérience] qu’on a décidé d’en faire un disque », explique-t-il en entrevue avec la chroniqueuse culturelle Catherine Richer.

Le chanteur tenait à ne pas être « juste avec [ses] vieux chums », et a choisi 13 musiciens et musiciennes plus jeunes pour revisiter 13 succès. Paul Piché ne tarit d'ailleurs pas d’éloges envers la jeunesse musicale, qui connaît selon lui un âge d’or.

On parle beaucoup – avec raison – des problèmes de l’industrie du disque, mais il y a une période de gloire en ce moment de la chanson québécoise. Il y a en a tellement, et c’est pas des niaiseries : ce sont tous des artistes qui disent quelque chose, et il y en a pour tous les goûts. Paul Piché

Le disque 40 printemps sera lancé le 15 novembre prochain.

Un dernier spectacle de la tournée 40 printemps aura lieu le 1er mai 2020 à la Place Bell, à Laval, à l’occasion de la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Tous les artistes ayant participé à la tournée monteront alors sur scène.

Paul Piché prépare par ailleurs un album de nouvelles chansons.