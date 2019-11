Le Festival du Voyageur fait peau neuve pour 2020

À chaque édition du festival, on développe une identité visuelle , explique Nicolas Audette, gérant du marketing et des communications du Festival du Voyageur, le plus important festival d'hiver de l'Ouest canadien

C’est beaucoup plus qu’un logo, ça fait partie d'une plus grande stratégie d'engagement envers la réconciliation qu’on prend en tant qu'organisme. [...] On a développé une stratégie avec des buts chaque année pour la réconciliation , dit-il.

Il affirme qu'il était important pour le festival d’embaucher cette année un artiste autochtone. Pour que ce soit clair qu’on travaille avec des peuples autochtones. C’est un thème important pour nous, avec l’embauche d’une coordinatrice d'initiatives autochtones et plusieurs autres efforts au sein du festival.

C’est plus qu’une identité visuelle, ça fait vraiment partie de l’identité et des valeurs du festival. Nicolas Audette, gérant du marketing et des communications du Festival du Voyageur

Nicolas Audette indique que le festival cherche aussi à offrir plus d'activités proposées par des artistes autochtones.

Un logo chargé de sens

L’artiste Jordan Stranger explique ce qui l’a inspiré lorsqu’il élaborait cette image de marque.

Personne n’est plus important que n’importe qui d’autre. Nous devons travailler ensemble , lance-t-il.

Le peuple métis et les Premières Nations ont joué un rôle important dans l’histoire du festival et de la traite des fourrures. Ils ont tous travaillé ensemble, et c’est comme ça que ça devrait continuer , poursuit M. Stranger.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) L'image de marque 2020 du Festival du Voyageur Photo : Festival du voyageur

Selon lui, le tipi au centre représente le « chez-nous » et comprend la roue médicinale traditionnelle et les quatre directions. Le fort Gibraltar semble accueillant, ses palissades dressées comme des bras ouverts. La ceinture fléchée embrasse le tipi et prend la forme d’un cœur.

Le festival en période de transition

Cette nouvelle image de marque s’inscrit dans une série de nouveautés pour le Festival du Voyageur en 2020. Cette année, il se dotera d’une nouvelle tente, la plus grande de ce type partout dans l’Ouest, selon les organisateurs. En plus, le festival se dote de nouveaux fournisseurs de bière.

C’est certainement une période de transition importante pour le festival, ayant vécu le 50e l’année passée. On se tourne et on regarde vers les prochaines 50 années du Festival du Voyageur , indique Nicolas Audette.

Ainsi, poursuit-il, on développe de nouveaux plans, de nouvelles stratégies, qui vont s’assurer qu’on puisse fêter notre francophonie, fêter notre communauté pour un autre 50 ans .

Il tient à souligner que la tuque rouge, le logo distinctif du festival depuis les années 1970, reste le logo permanent de l’organisme.