Fermeture de résidences dans La Matapédia : tous les aînés relogés d'ici les Fêtes

À la suite de l'appel d'offres lancé à l'été, le CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent a accordé un contrat pour un lot de dix places au Manoir des Pignons à Amqui.

Au total, 31 places devaient être déménagées en raison de la fermeture de deux maisons d'hébergement, la Villa Georges-Fournier de Sayabec et la Villa mon Repos de Val-Brillant. Sur ce nombre, 12 places étaient occupées.

La plupart seront [relogées] dans la nouvelle ressource qui a obtenu le contrat. Pour le reste, une ou deux personnes, on va regarder un plan d'intervention avec elles , indique le directeur du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées du Bas-Saint-Laurent, Frédéric Gagnon.

Il assure que les 12 aînés concernés auront une place d'ici la période des Fêtes, dans la région ou ailleurs, si tel est leur choix.

Les familles ont été rencontrées mercredi après-midi pour discuter des déménagements.

On veut que les personnes âgées puissent vivre un temps des Fêtes sans avoir à penser à l'endroit où elles vont vivre. On veut qu'elles puissent profiter d'un beau temps des Fêtes et que [le déménagement] se fasse avant.

Frédéric Gagnon, directeur du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées du Bas-Saint-Laurent