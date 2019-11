Edmundston fait de grandes économies en alimentant la ville de lumières DEL

La municipalité d’Edmundston fait des économies d’énergie et d’argent depuis qu’elle a échangé ses lumières traditionnelles contre des lumières DEL dans ses rues. Cinq ans après le début du projet, la ville dit économiser 180 000 dollars par an.

Depuis 2014, les rues dans la municipalité d’Edmundston au Nouveau-Brunswick sont éclairées par des lampes DEL. Une initiative d’Énergie Edmundston, un service créé par la ville en 1910 pour générer une partie de sa propre énergie.

L’installation du projet a coûté environ 1,6 million de dollars. Celui-ci a débuté en 2013 et avait l’objectif de convertir peu à peu les vieux luminaires des rues, en les remplaçant par des luminaires aux ampoules DEL, ainsi que de supprimer ceux qui étaient inutiles.

Selon le directeur d’Énergie Edmundston, Pierre Roy, cette transition a permis d’économiser 120 000 $ en énergie et entre 50 000 à 60 000 $ en main-d’œuvre.

On utilise des lumières de 44 watts, puis avant c’était des lumières entre 100 et 150 watts. Ça fait que ça fait à peu près 60 % d’économie. On sauve aussi 75 % sur la main-d’œuvre , détaille-t-il.

En argent, on avait un budget d’environ 80 000 dollars avant 2013 qu’on mettait sur les lumières, puis là on est rendu à 15 000/20 000 par année pour la main-d’oeuvre. Ça fait que c’est beaucoup mieux.

Après leurs mises en service, Énergie Edmundston a découvert que les ampoules DEL ne sont pas seulement plus économiques, mais elles sont bien plus fiables que des ampoules à sodium. Il y a moins de pannes de courant dans la ville depuis ce changement.

Le président d’Énergie Edmundston se dit heureux de cette transition. Il souligne qu’il va réinvestir le fruit de ces économies afin d’améliorer davantage le réseau.

On peut changer des poteaux peut-être plus faibles. Des lignes qui étaient dans des endroits difficiles qu’on a pu changer de place. Ça fait qu’on améliore notre réseau. On essaie d’avoir un réseau le plus fiable possible et qui peut vaincre les intempéries et les tempêtes , préconise-t-il.

Pierre Roy ajoute que si les Edmonstoniens avaient des doutes sur ce projet au départ, ils sont aujourd’hui fiers de leurs lumières.

Quand qu’il y a un changement dans une municipalité, c’est sûr que ça fait une petite grogne au début, mais avec le temps, les gens apprécient , ajoute le directeur d’Énergie Edmundston.

Énergie NB a emboîté le pas. La société provinciale souhaite remplacer 72 000 réverbères à vapeur de sodium contre des lampadaires à ampoules DEL d’ici les 20 prochaines années.