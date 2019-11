Un enfant de quatre ans mordu par un chien dans une garderie d'Orford

Le père de William, Jonathan Racine, a été mis au fait de l'incident uniquement lorsqu'il est allé chercher son fils à la fin de la journée, mardi.

La propriétaire du service de garde lui aurait annoncé qu'un « petit accident » s'était produit.

Vu que ça saignait encore pas mal, j'ai présumé que ça ne faisait pas si longtemps que ça que c'était arrivé. Elle a un rottweiler mélangé avec une autre race de chien qui dormait dans la cuisine. William a dû vouloir aller le flatter et le chien, en se réveillant, l'a mordu au niveau du visage à la haute des lèvres et du nez , explique le père.

Katherine Parent et son conjoint, Jonathan Racine, souhaite éviter que d'autres enfants de la garderie subissent le même sort que leur fils William. Photo : Radio-Canada

M. Racine et sa conjointe, Katherine Parent, soutiennent que ce n'est pas la première fois que ce chien montre des signes d'agressivité.

Moi, ça m'était arrivé trois fois de me faire charger par l'animal en allant porter William à l'intérieur , ajoute Jonathan Racine.

Ma mère est allée le chercher William à la garderie et le chien fonçait sur elle dans le stationnement. Elle s'est mise à crier et la propriétaire du service de garde est venue maîtriser le chien. C'est arrivé plusieurs fois et on a répété maintes et maintes fois qu'il allait arriver un accident, qu'il fallait absolument l'attacher, l'isoler, l'enfermer dans le sous-sol ou peu importe et ils ont fini par construire un enclos cet été , note Mme Parent.

Le couple souhaite prévenir que d'autres enfants subissent le même sort que son fils et se demande pourquoi le gouvernement provincial permet aux garderies en milieu familial subventionnées de détenir des chiens.

La Régie de police de Memphrémagog confirme qu'une enquête a été ouverte et que la propriétaire du chien a reçu un constat d'infraction de 500$.

Cette dernière a refusé de nous accorder une entrevue.

Le chien responsable de la morsure a été saisi par la Société protectrice des animaux de l'Estrie et sera évalué.