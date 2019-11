Une 428e fusillade secoue Toronto en 2019

Une fusillade survenue jeudi matin dans le secteur de North York fait que Toronto égale le record établi en 2018 pour le plus grand nombre de fusillades.

La 428e fusillade de l'année a eu lieu à North York, dans le secteur des rues Alness et Magnetic drive, dans le nord de Toronto.

Deux personnes ont été blessées et une troisième a été traitée pour un état de choc à la suite de ce qui semblerait être un braquage dans une compagnie de déménagement, selon la police de Toronto.

La police est à la recherche de deux suspects qui auraient fui la scène de crime à pied, le crime aurait été ciblé et la police croit qu'il s'agit d'un événement isolé.

Ce sont donc 428 fusillades qui ont eu lieu depuis le début de 2019 à Toronto, selon les chiffres de la police Toronto. Ces événements violents ont fait un total de 643 victimes pendant l’année.

En 10 ans, la Ville Reine a vu son nombre de fusillades augmenter drastiquement, même chose du côté du nombre de victimes.

Toronto atteint donc le sommet de fusillades enregistré l’an dernier. Quant au nombre de victimes, il est plus élevé, La police en compte 29 de plus que l'an dernier.

Uniquement entre juillet et octobre, Toronto a connu plus de 50 fusillades par mois, enregistrant 221 de ces événements pour ces quatre mois seulement. Pendant cette période, la série de fusillades a fait plus de 300 victimes.