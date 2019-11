Des vendanges sous la neige

Bertrand Tremblay s’est entouré d’une équipe de vaillants cueilleurs qui ont enfilé bottes et mitaines pour ramasser les derniers raisins de la saison.

Agenouillés dans la neige, ils coupent les grappes sans relâche.

Le problème c'est que c'est tellement bas, les raisins sont en dessous de la neige , raconte Léon Bouchard, un voisin venu donner un coup de pouce.

Il y a une raison pour cueillir les fruits au ras du sol, contrairement à ce qui se fait en Europe. C'était toujours gelé alors on fait une taille basse. On est capable d'avoir des résultats d'une année à l'autre , explique Bertrand Tremblay, qui raffine la culture nordique depuis 20 ans au vignoble Couchepagane.

Du gel, il en faut quand même un peu et, cette semaine, le temps est parfait.

On est à -7 -8 [degrés] depuis trois jours. Ça a gelé et dégelé, donc on a une fenêtre idéale pour cueillir notre raisin.

Bertrand Tremblay, propriétaire, vignoble Couchepagane