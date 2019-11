Christine Labrie dénonce l'intimidation à l’Assemblée nationale

La porte-parole de Québec solidaire en matière de lutte à l’intimidation dénonce l'ambiance malsaine qui règne au parlement. Selon elle des réactions de députés lors de débats, des insultes lancées hors micro, du bruit en chambre lors de prises de parole, des interlocuteurs hués sont toutes des formes d’intimidation que vivent régulièrement les députés.

Ce que je ne trouve pas normal, c’est que quand quelqu’un énonce ses idées, on tente de toute part... et tous les partis font ça... de faire comprendre à la personne que son point de vue est inadéquat...

Bien qu’elle reconnaisse que l’Assemblée nationale est un lieu de débats et que ceux-ci puissent être animés, Christine Labrie réclame la fin de cette culture parlementaire qui perdure depuis longtemps.

C’est tout à fait normal qu’on débatte [...] ce n’est pas une raison pour que ça dérape tous les jours, au point où les gens se manquent de respect , estime-t-elle.

Lademande d’expulsion de Catherine Dorion du Salon bleu, faite par plusieurs députés au président de l’Assemblée nationale, la semaine dernière, est la goutte qui a fait déborder le vase pour la députée de Sherbrooke. À la suite de cet événement, elle a publié une lettre ouverte dans plusieurs quotidiens, samedi dernier, où elle déplore l’attitude de certains collègues.

Bien que l’incident ait touché une élue de Québec solidaire, Christine Labrie veut régler ce problème généralisé pour protéger tous les partis et tous les élus.

Quand on est témoin d’intimidation, on a le devoir de le dénoncer, de le nommer. Je pense que comme parlementaire on a tous la responsabilité d’assainir le débat.

Christine Labrie, députée de Sherbrooke