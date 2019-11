Rencontre d'urgence entre le gouverment Higgs et les dirigeants de Glencore

Le ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder, a annoncé en point de presse mercredi en après-midi que le gouvernement ne veut pas créer de faux espoirs, mais qu'il n’est pas prêt à lancer la serviette.

Le gouvernement veut comprendre pourquoi la fermeture a été annoncée, et pourquoi maintenant. La rencontre de mercredi soir sera l’occasion d’obtenir ces réponse et d'échanger pour voir ce qui peut être fait pour sauver la fonderie.

Les politiciens ébranlés

La fermeture de la fonderie de Belledune signifie le licenciement de 420 employés de la région Chaleur.

Le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, craint l'impact de la fermeture sur d'autres entreprises de la région, dont le port de Belledune. Il appelle à la création d'un « comité d'ajustement » comme celui mis sur pied lors de la fermeture de la mine Brunswick.

Le maire de Bathurst, Paolo Fongémie Photo : Radio-Canada / Pierre Richard

Ça fait quelques heures qu’on a la nouvelle et on est à la recherche d’informations pour bien évaluer les répercussions et pour mettre des mesures d’ajustement, avec le gouvernement, pour amoindrir ces répercussions-là.

Il n’est pas le seul à craindre les répercussions de cette fermeture sur la vie personnelle des travailleurs et leur famille, mais aussi sur la région Chaleur.

Le député vert dans la circonscription de Kent-Nord, Kevin Arseneau, s’est dit attristé par cette nouvelle. Le politicien, qui est originaire de cette région de la province, craint pour l’avenir de plusieurs personnes qu’il connaît personnellement.

Le député Kevin Arseneau, du Parti vert Photo : Radio-Canada

C’est certainement extrêmement triste pour la région. Je suis originaire de cette région et j’y ai encore beaucoup d’amis et de la famille qui travaillent à cette fonderie-là , raconte-t-il.

Donc c’est extrêmement triste. J’espère qu’il y aura des mesures pour aider les travailleurs à faire la transition vers quelque chose de nouveau.

Un programme de transition

Son chef de parti, David Coon, abonde dans le même sens. Il estime que le gouvernement doit mettre en place un programme de transition pour permettre aux employés de se trouver du travail dans un autre secteur, et ce, dans un délai raisonnable.

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

C’est nécessaire d’établir une commission pour la région Chaleur , croit-il.

De discuter avec les citoyens, les maires, avec la communauté. Le potentiel de la mise en oeuvre d’une nouvelle économie dans la région Chaleur [...] et il est essentiel d’avoir le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral qui participent.

Le chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Kevin Vickers, a indiqué en entrevue que les responsables gouvernementaux avaient discuté mercredi de la mise en place d’un tel programme de transition.

Kevin Vickers, chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

On nous a dit qu’on allait faire tout ce qui est nécessaire afin de faire une transition pour ces employés. Mais bon, quand même… Surtout avant Noël, c’est une chose vraiment triste , indique Kevin Vickers.

Le vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick, Robert Gauvin, interrogé mercredi matin, n’a toutefois pas voulu s’avancer dans des solutions.

Robert Gauvin, vice-premier ministre Photo : Radio-Canada

Quand quelque chose de même arrive, la première pensée, c’est toujours le côté humain. Donc ce n’est pas une bonne nouvelle, c’est triste. Mais c’est tout ce que je peux dire pour l’instant.

La fonderie de Belledune existe depuis 1966. Selon la direction de Glencore, le processus qui mènera à sa fermeture commencera immédiatement et l'usine aura cessé ses activités à la fin de l'année.

L'entreprise pourrait conserver un petit nombre d'employés, au cours des prochains mois, pour la surveillance du site et le traitement de l'eau, jusqu'à la fermeture définitive.