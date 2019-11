Dans un premier temps, six caméras seront installées d'ici la fin de 2019 à des intersections jugées prioritaires. L'intersection de la rue Bank et du chemin Hunt Club, dans le sud de la ville, et le coin des rues Catherine et O'Connor sont visés par cette première phase.

Des caméras reliées aux feux rouges s'y trouvent déjà, mais selon la Ville d'Ottawa, l'ajout de nouveaux appareils permettra de couvrir un autre angle d’approche . Ces coins de rue sont encore fréquemment le théâtre de collisions.

Emplacements des caméras pour la phase 1 :

rue Bank et chemin Hunt Club

rue Besserer et avenue King Edward

avenue Carling et chemin Iroquois

rue Catherine et rue O’Connor

chemin Russell et boulevard St-Laurent

chemin Walkley et promenade Don Reid

Dans la deuxième phase, 14 autres caméras seront installées avant la fin de l'an prochain. Le choix des intersections visées n'a pas encore été arrêté.

L'ajout de ces 20 nouveaux appareils portera à 74 le nombre de caméras reliées aux feux rouges sur le territoire de la Ville d'Ottawa.

Il a été prouvé que la présence d’appareils photo à des intersections ciblées permet de réduire le nombre de collisions à angle droit à haute vitesse ainsi que les blessures associées au non-respect des feux rouges , a indiqué le directeur général des transports de la Municipalité, John Manconi, dans une note de service.