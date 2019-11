Équipe Québec toujours sur un nuage après sa victoire canadienne en curling mixte

C'est particulier, on vient juste de revenir et on ne s’y fait pas encore. On commence à retomber sur terre. C'est extraordinaire. Je ne peux pas te dire le nombre de courriels [que j'ai reçus] et d’amis qui m’ont appelé. C’est unique et on le savoure pleinement , raconte Roy, le sourire accroché au visage.

Lui et son équipe ont connu un grand tournoi. La formation est restée invaincue en 12 rencontres. C'est seulement la 2e fois dans l'histoire récente de l'événement qu'une équipe enregistre une fiche parfaite aux Championnats canadiens.

Le meneur d'Équipe Québec, Jean-Sébastien Roy. Photo : Radio-Canada

J'en étais à mon premier [championnat] canadien. Je n'aurais jamais rêvé de faire ça avec une fiche parfaite. Un moment donné, il faut que la bulle pète! Mais, on ne s'est jamais rendus là. J'ai de la misère à croire que ça s'est passé de même , poursuit Dan deWaard, le 2e de la formation.

Tout a tourné pour nous. L'attitude était bonne, c'était très positif. On a placé nos pierres à la bonne place et toutes les fois que les autres équipes ont fait des erreurs, on en a profité. Le travail d'équipe a vraiment été important. Jean-Sébastien Roy, meneur d'Équipe Québec

Une seule autre équipe québécoise a déjà remporté le championnat canadien mixte. C'était celle de Jean-Michel Ménard, lui aussi de l'Outaouais, en 2001, en Saskatchewan.

Dire que Roy ne devait même pas participer à l'événement. Il s'est laissé convaincre par sa coéquipière Amélie Blais, et surtout, parce que l'événement se tenait dans sa région natale.

J'avais des souvenirs de hockey dans cet aréna, j'y jouais quand j'étais enfant. Mes souvenirs seront encore meilleurs , raconte Roy. Il y a d’excellents joueurs en Outaouais. Un titre canadien, c'est rarissime, peu importe les catégories! J’ai assez de doigts de mes deux mains pour compter les équipes qui ont gagné dans l’histoire.

Son équipe sera championne du pays pendant longtemps, alors que les Championnats du monde n'auront lieu qu'en octobre 2020, dans un lieu à déterminer. Roy et son équipe savent seulement que le tournoi sera disputé entre 40 nations.

Le meneur de l'équipe du Québec, Jean-Sébastien Roy, félicite ses coéquipiers après un beau coup. Photo : Radio-Canada

D'ici là, le travail d'entraînement sera important, d'autant plus qu'une membre de son équipe vient de déménager en Saskatchewan et qu'il sera plus difficile de se rassembler.