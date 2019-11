Un nouveau livre qui explore l'histoire des Roughriders de la Saskatchewan

J’avais carte blanche pour parler de ce que je voulais dans l’histoire de l’équipe. C'était un défi. C’est une équipe qui me passionne depuis mon enfance , a mentionné Rob Vanstone.

Intitulé 100 Things Roughriders Fans Should Know & Do Before They Die (« 100 choses que les amateurs de Roughriders devraient savoir et faire avant de mourir »), cet ouvrage relate aussi plusieurs faits cocasses des 109 ans d’histoire du club saskatchewanais.

Par exemple, savez-vous pourquoi les Riders portent du vert et du blanc? Le journaliste sportif s’est penché sur la question et fait remonter l'explication à un moment spécial en 1947, à Chicago. Un membre du conseil d’administration des Roughriders se promenait dans la Ville des Vents et est entré dans un magasin d'équipements militaires.

Il a vu des uniformes en nylon vert et blanc dans le magasin. Ils étaient en vente, alors il les a achetés , raconte M. Vanstone.

De plus, à la fin des années 1950, Steve Belichick, le père du légendaire entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Bill Belichick, a été un entraîneur invité lors d’un camp d'entraînement des Roughriders.

Le livre est divisé en 100 chapitres, dont chacun a environ 1000 mots. Les chapitres sont également liés aux numéros portés par les joueurs du Vert et Blanc. Par conséquent, le chapitre 34 porte sur l’ancien porteur de ballon George Reed et le chapitre 81 sur l’ancien receveur Ray Elgaard.

Rob Vanstone raconte que le premier domicile des Roughriders, Dominion Park, abrite maintenant un magasin Value Village, à Regina. Photo : Archives / Ville de Regina

L’écriture de cet ouvrage lui a aussi permis d’en apprendre davantage sur l'histoire de l’équipe saskatchewanaise.

Il a, entre autres, appris qu’après la victoire des Riders lors de la Coupe Grey de 2013 le quart-arrière Darian Durant est allé dans les rues de Regina pour fêter avec les partisans du Vert et Blanc.

Je pensais non seulement écrire un livre, mais aussi élargir mes connaissances sur cette équipe , précise-t-il.

Les changements qui ont touché l’équipe en début de saison, notamment le départ de l'entraîneur-chef Chris Jones vers la Ligue nationale de football et les nominations de Jeremy O’Day au poste de directeur général et vice-président et de Craig Dickenson au poste d'entraîneur-chef, ont forcé le journaliste à réécrire certains chapitres de son livre.

Si le Vert et Blanc devait remporter son match contre les Blue Bombers de Winnipeg cette fin de semaine et se rendre à la finale de la Coupe Grey, Rob Vanstone devra mettre son ouvrage à jour et le publier à nouveau, dit-il en riant.

Avec les informations de CBC