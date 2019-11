L'entreprise Attitude s'implante à Sherbrooke et investit plus de 15 M$

L'usine comprendra trois chaînes de production et d'emballage et sera munie d'équipements automatisés et robotisés pour assurer sa productivité. Plus d'une soixantaine d'emplois seront créés.

Grâce à cette usine, nous pourrons doubler nos capacités de production actuelles pour répondre efficacement à notre croissance locale et internationale , affirme le président et fondateur de l'entreprise, Jean-François Bernier, dans un communiqué.

La construction de l'usine de plus de 8300 mètres carrés est déjà commencée.

L'entreprise distribue ses produits dans 45 pays.