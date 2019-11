Fuite du Motorola Razr à écran pliable à quelques heures de son dévoilement

Partagez via Courriel(Fenêtre modale)

Tandis que Motorola prévoirait dévoiler mercredi soir une version moderne de son mythique téléphone Razr, des documents de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) nous donnent un aperçu de l’apparence physique de ce téléphone à l’écran pliable.

C’est que la FCC doit certifier tout nouvel appareil de télécommunication avant qu’il ne soit mis en vente aux États-Unis. Les documents relatifs à ces approbations sont disponibles sur son site web, et le site de nouvelles technologiques My Smart Price s’est aperçu mercredi que des images du nouveau Razr y avaient été ajoutées. On peut voir que le téléphone se plie à la verticale, comme les téléphones à clapet d’antan. Le déplier dévoile un écran qui semble être au moins deux fois plus long que large. Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le nouveau Motorola Razr, déplié. Photo : My Smart Pirce On remarque aussi que le dos du nouveau Razr est texturé, chose qui ajoute à son esthétique rétro. Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le nouveau Razr lorsqu'il est fermé. Photo : My Smart Price Le téléphone a un bouton à l’avant. Celui-ci sert de capteur d’empreinte digitale et de bouton d’alimentation, selon le document de la FCC. Il est aussi muni d’un port USB-C, de deux caméras et d’un flash. Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Ce schéma montre les différentes parties du nouveau Motorola Razr, dont son écran dédié aux notifications. Photo : My Smart Price Une rumeur persistante Motorola a convié les médias à un événement où sera dévoilée une icône réinventée mercredi soir à Los Angeles. Bien que l'entreprise n’ait pas explicitement dit ce qui serait montré, plusieurs médias spécialisés soutiennent qu'elle présentera un nouveau téléphone pliable de sa marque Razr. Elle a promis aux destinataires de son courriel d’invitation à l'événement que l’annonce serait excitante, en employant l’expression anglophone you’re gonna flip , une référence plus ou moins subtile au téléphone pliable (flip phone). Le Wall Street Journal rapportait en janvier que le Razr ferait un retour en force cet été et coûterait environ 1500 $ US. Sa sortie aurait ensuite été repoussée. Le site spécialisé CNet a également rapporté certaines caractéristiques du présumé nouvel appareil en septembre : le téléphone aurait un processeur Qualcomm Snapdragon 710, son écran mesurerait 6,2 pouces de diagonale lorsqu’il est déplié et il aurait une pile de 2730 mAh. Toujours selon CNet, il serait offert en trois couleurs, soit blanc, noir et or. À sa sortie, en 2004, le Razr V3 était un véritable phénomène. Motorola avait vendu plus de 50 millions d’unités de ce téléphone ultra mince, qui a ensuite été détrôné par le premier iPhone, en 2007. À lire aussi : Motorola devrait dévoiler un Razr à écran pliable en novembre

