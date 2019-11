La pénurie de travailleurs dans le milieu de la construction pourrait s'aggraver

C'est le constat de l'Association de la construction du Québec, qui présentait aujourd'hui une étude sur le sujet.

Concrètement, il manquait près de 170 travailleurs qualifiés dans la région cette année et ce nombre pourrait grimper à plus de 320 d'ici 10 ans.

On a des problèmes assez majeurs avec entre autres les briqueteurs-maçons, les ferblantiers, les monteurs-assembleurs, poseurs de revêtements souples, même les peintres. Il y a quand même beaucoup de métiers sont en manque de main-d'oeuvre ici. Ça donne des bonnes opportunités pour les gens de la région de travailler dans la région , précise l'économiste de l'Association de la construction du Québec, Jean-Philippe Cliche.

M. Cliche croit qu'il faut mieux faire connaître les métiers de la construction aux jeunes.

Il ajoute que l'utilisation des nouvelles technologies pourrait aussi pallier à la pénurie de main-d'oeuvre.