La fureur reviendra pour une seule émission en janvier 2020

Le retour de La fureur l’an dernier, pour fêter les 20 ans de l'émission, a été tellement populaire que l’émission reviendra dans une version unique avec les équipes des vétérans et vétérantes, ainsi que des recrues. Sébastien Benoit, Élyse Marquis, Phil Roy et Maripier Morin agiront comme capitaine des quatre équipes.

Comme l’an dernier, deux équipes de gars et de filles, vétérans et vétérantes ainsi que recrues, s’affronteront dans un grand match de 90 minutes.

Chez les vétérans, le capitaine Sébastien Benoit et son acolyte Pierre-Yves Lord qui change d’équipe après avoir mené l’équipe des recrues l’an dernier, sont de retour pour faire équipe avec Jean-Michel Dufaux et Michel Charette. Ils remplaceront Alex Perron, Jean-Nicolas Verreault et Louis Morissette qui faisaient partie de l’équipe l’an dernier.

Hélène Bourgeois-Leclerc, Véronique Cloutier et Sébastien Benoît Photo : Radio-Canada / Christian Côté

Élyse Marquis est de retour comme capitaine des filles, et Hélène Bourgeois-Leclerc est également de retour, en compagnie de Karine Vanasse et Bianca Gervais, qui se joignent à elles cette année. Elles remplacent Linda Malo et Isabelle Brossard.

Des nouveautés dans l’équipe des recrues

Julien Lacroix et Arnaud Soly s’ajoutent aux recrues des gars aux côtés de Jay Du Temple et Phil Roy. Ce dernier prendra la relève de Pierre-Yves Lord comme capitaine. L’an dernier, Pier-Luc Funk complétait l’équipe.

Maripier Morin Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

Debbie Lynch-White et Marie-Lyne Joncas sont les nouvelles recrues chez les filles, où l’on retrouvera Maripier Morin à la tête de l’équipe et Mariana Mazza. L’an dernier, Sarah-Jeanne Labrosse et Katerine Levac faisaient partie de l’équipe.

Véronique Cloutier sera de retour à l’animation de sa légendaire émission de variétés, en direct du studio 42, le samedi 4 janvier à 21 h.