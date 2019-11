Gregory Charles cède Radio-Classique Montréal à Leclerc Communication

La station Radio-Classique Montréal, propriété du chanteur Gregory Charles, passe sous le contrôle des frères Jean-François et Nicolas Leclerc, qui comptent en faire une station de musique pop-rock.

Par cette acquisition, Leclerc Communication projette de créer à Montréal une station pop-rock semblable à WKND 91,9 qu’elle exploite déjà avec succès à Québec

Dans un communiqué publié par Leclerc Communication, l’entreprise explique avoir soumis la transaction, dont on ignore le montant, à l'approbation du CRTC et avoir également demandé une modification de la licence de CJPX-FM 99,5 pour la faire passer d'une station de format spécialisé à une station de musique populaire .

Avec une programmation unique, adaptée à la réalité et aux goûts des jeunes adultes, WKND 99,5 Montréal exploitera un nouveau créneau misant sur l'authenticité, la spontanéité et la proximité avec l'auditeur , précise le communiqué des frères Leclerc.

Leclerc Communication possède depuis sept ans les stations WKND 91,9 et BLVD 102,1 dans la région de Québec et l’acquisition du 99,5 FM constitue pour elle une percée majeure dans la région de Montréal.

Cela fait plusieurs années que Leclerc Communication cherche à étendre sa marque dans le marché effervescent de Montréal. Jean-François Leclerc, vice-président Programmation de Leclerc Communication

Cette acquisition est une opportunité en or pour le joueur indépendant que nous sommes. Elle nous permet de mettre la main sur l'une des stations couvrant le plus grand territoire […] dans un marché où il n'y a plus de fréquence disponible , explique Jean-François Leclerc.

Un marché en pleine transformation, souligne Gregory Charles

Bien que Radio Classique quitte les ondes FM de la région de Montréal, les auditeurs et amateurs de classique pourront continuer d’écouter la programmation spécialisée de Radio-Classique sur Internet via le site radioclassique.ca

Radio-Classique poursuivra cependant ses activités dans la région de Québec sur la fréquence 92,7 FM.

En 2019, la majorité de nos auditeurs ne nous écoutent plus sur les ondes hertziennes, ils nous écoutent sur le web. Alors si un gros joueur qui a envie d'être sur les ondes hertziennes à Montréal peut profiter de ça, c'est tant mieux. Gregory Charles, propriétaire de Média ClassiQ

Invoquant les importantes transformations que vit actuellement le monde de la radiodiffusion, Gregory Charles explique que la majorité des auditeurs Radio-Classique l’écoutent maintenant sur Internet.

Après vingt ans d'existence, l'occasion d'imaginer et de redéfinir la radio classique des vingt prochaines années s'imposait et s'est matérialisée , explique-t-il dans le communiqué.

L'entreprise de Gregory Charles avait fait l’acquisition des stations Radio-Classique de Montréal et de Québec en décembre 2014. Les stations étaient auparavant la propriété de l’animateur Jean-Pierre Coallier.