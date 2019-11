Une rue en l’honneur de la légende des Roughriders George Reed

Après avoir vu son chandail numéro 34 être retiré par les Roughriders et une statue érigée en son honneur près du stade Mosaic, l’ancien porteur de ballon étoile du Vert et Blanc, George Reed, aura une rue à son nom.

Les Riders, la Ville de Regina et la Regina Exhibition Association Limited ont annoncé, mercredi, qu’une partie de la 10e Avenue à Regina sera renommée en l’honneur de l’ancienne légende qui a porté les couleurs de l’équipe saskatchewanaise de 1963 à 1975.

La portion de rue portant son nom commencera à l'intersection de la rue Elphinstone et s'étendra vers l’ouest le long du stade Mosaic jusqu’à l’entrée numéro 2.

De plus, la nouvelle adresse du stade sera dorénavant le 1734, George Reed Way, un clin d’oeil au numéro de chandail que portait l’ancienne vedette.

George Reed est une légende vivante et une partie importante de l’histoire des Roughriders. Nous voulions trouver une façon de lui rendre hommage, pas seulement pour ses accomplissements sur le terrain, mais aussi pour son engagement envers la collectivité , a mentionné le président des Roughriders, Craig Reynolds.

Le maire de Regina, Michael Fougere, a elle aussi tenu à souligner l’apport de George Reed pour sa ville d’adoption.

Chaque fois que de jeunes athlètes passeront sur cette rue, ils constateront que le succès et la réussite sont à leur portée. C’est un message fort pour les jeunes de notre communauté , a déclaré le maire.

L’ancienne gloire des Riders, qui a célébré son 80e anniversaire le mois dernier, est considérée comme l’un des meilleurs porteurs de ballon de l’histoire de la Ligue canadienne de football. En 13 saisons, il a récolté 16 116 verges au sol, en plus d’amasser un impressionnant total de 134 touchés par la course, un record qui tient toujours.

Lors de la 54e Coupe Grey en 1966, il a aidé le Vert et Blanc à vaincre les Rough Riders d’Ottawa par la marque de 29 à 14. Dans la victoire, il a amassé 133 verges par la course et a marqué un touché au sol, ce qui lui a valu le titre de joueur du match.

À l'extérieur du terrain, George Reed a créé une fondation qui porte son nom et qui vient en aide aux personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle et aux personnes défavorisées. Il est également un grand amateur des Jeux olympiques spéciaux de la Saskatchewan.

Avec les informations de Charles Lalande et Thomas Gagné